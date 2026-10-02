Банк ЗЕНИТ поддержал республиканский турнир по настольному теннису

Поддержка инклюзивного спорта — часть социальной политики банка в регионах

Фото: предоставлено АНО «Центр инклюзивного спорта РТ»

Банк «Зенит» оказал финансовую поддержку в проведении республиканского зонального турнира по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями, который прошел 25 сентября в Республике Татарстан. Выделенные денежные средства были направлены на приобретение наградной продукции для участников соревнований.

Турнир организован АНО «Центр инклюзивного спорта РТ». В соревновании приняли участие дети из разных городов Татарстана — Альметьевска, Елабуги и Нижнекамска. Всего 16 команд, в каждой по два человека: мальчик и девочка в возрасте от 14 до 16 лет.

«Для банка важно поддерживать проекты, направленные на развитие спорта и создание равных возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады внести свой вклад в проведение турнира и поддержать спортсменов», — отметил заместитель председателя правления банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков.

предоставлено АНО «Центр инклюзивного спорта РТ»

Банк ЗЕНИТ системно поддерживает проекты, направленные на развитие доступности спорта для детей и взрослых в регионах присутствия. Так, летом Банк ЗЕНИТ оказал финансовую поддержку Центру развития фехтования на инвалидных колясках в Республике Татарстан в закупке экипировки и оборудования.

Поддержка инклюзивного спорта — часть социальной и ESG-политики Банка ЗЕНИТ. Банк развивает благотворительные и социальные инициативы, направленные на поддержку детей, семей в трудной жизненной ситуации, ветеранов и людей с инвалидностью, а также поддерживает социально значимые проекты в регионах присутствия.

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