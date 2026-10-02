Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов
Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный, северный 6—11 м/с, днем местами порывы 15—18 м/с. Температура составит от +3 до +8 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».