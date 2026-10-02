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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

12:03, 02.10.2026

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике. Ограничения действовали более 6,5 часа.

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу. При этом аэропорт Бугульмы все еще закрыт.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани сняли ограничения на полеты.

Также в республике с 04:50 до 06:52 мск действовала ракетная опасность.

Алсу Сабирзанова

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Татарстан

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