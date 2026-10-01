56% россиян хотели бы получать персональные рекомендации при поиске работы

56% из 10 000 опрошенных россиян хотели бы получать персональные рекомендации вакансий, даже если не ищут работу активно

Фото: Артем Дергунов

По данным Авито Работы, миллионы человек ищут работу, не публикуя резюме. Они просматривают вакансии, интересуются предложениями и оценивают возможности трудоустройства. Согласно опросу, проведенному среди 10 тыс. россиян, 56% респондентов хотели бы получать персональные рекомендации вакансий, даже если не находятся в активном поиске. Для 68% участников такие рекомендации помогают экономить время на поиск работы. Таким образом, существенная доля аудитория остается вне поля зрения работодателей.

Сейчас внедряется формат, при котором приглашение соискателей будет проходить без резюме. Такая функция была продиктована необходимостью для массового найма и линейных профессий, где наличие резюме — не ключевой критерий отбора. Это актуально для складской и логистической отраслей, в работе торговли и доставки, в строительстве и в ремонте.

«То, как компании и кандидаты находят друг друга, меняется — рынку труда больше не обязательно ограничиваться базой резюме. Мы видим, что значительная часть аудитории никогда не публикует резюме, но это не значит, что она не интересна работодателям», — комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.

