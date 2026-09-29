FLAMAX изготовил емкости для плавательного бассейна

Две емкости суммарным объемом 50 м³ разместили в крытом отапливаемом помещении

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Производственное предприятие FLAMAX установило сборные стальные резервуары в спортивном комплексе «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге. Уникальный объект с подогреваемой водой расположен на стационарном гидротехническом сооружении в акватории Финского залива и рассчитан на круглогодичную эксплуатацию.

Специально под задачи заказчика две емкости суммарным объемом 50 м³ разместили в крытом отапливаемом помещении. Это стало возможным благодаря сборной технологии: монтаж выполнен без применения сварки в условиях строгих ограничений по высоте.

В проекте полностью отсутствуют утеплитель и ТЭНы. Питьевая мембрана из сертифицированного материала обеспечит высокие качественные характеристики хранения воды.

По желанию заказчика стандартную комплектацию дополнили узлом соединения (перетока), объединившим отдельно стоящие емкости в систему сообщающихся сосудов. Резервуары подключили к чашам бассейна через насосную станцию: они осуществляют сбор воды при переливе и компенсируют ее объем в случае падения уровня.

Для справки. Производственное предприятие FLAMAX — российский производитель сборных стальных резервуаров и блочно-модульных насосных станций для систем водоснабжения и пожаротушения. Предоставляет полный комплекс услуг от проекта до изготовления и сервисного обслуживания. На собственном заводе в Татарстане созданы современные условия для металлообработки и производства стальных емкостей различного диаметра, а также армированных ПВХ-мембран.

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