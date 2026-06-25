Полковника Ганиеву отпустили из СИЗО — меру пресечения заменили на домашний арест

В число ее обвинений добавилось покушение на получение взятки

Набережночелнинский городской суд Татарстана изменил меру пресечения для замначальника следственной части УВД Челнов Елены Ганиевой. Вместо содержания под стражей она до 6 августа будет находиться под домашним арестом, сообщили в пресс-службе суда.



В число ее обвинений добавилось покушение на получение взятки с использованием служебного положения (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Напомним, Ганиеву отправили в СИЗО в апреле. Ранее суд Автограда избрал запрет определенных действий для ее коллеги — начотдела следствия на территории ОП «Комсомольский» Динара Зарипова, обвиняемого в посредничестве во взятке в 1 млн рублей. По версии силовиков, в октябре 2025-го он получил от посредницы 1 млн рублей за перевод подозреваемого по «обнальному» делу в свидетели.

Ганиевой вменяли совершение незаконных действий в пользу «обнальщика» путем внесения недостоверных данных в протокол допроса. По версии Следкома, именно эти незаконные правки обернулись процессуальным решением о переводе обвиняемого в свидетели — через полгода после старта расследования в отношении нескольких десятков фигурантов.

Галия Гарифуллина