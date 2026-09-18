В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Ограничения действовали почти 4 часа

Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ограничения действовали почти 4 часа: с 16:30 до 20:24 мск. Также ранее в Казани открыли аэропорт, который в связи с объявлением беспилотной опасности закрывали почти на 1,5 часа.

При этом избирательные участки все это время работали в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов ГД в Татарстане составила 23,5% на 15:00.