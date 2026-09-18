В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения действовали почти 4 часа
Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Ограничения действовали почти 4 часа: с 16:30 до 20:24 мск. Также ранее в Казани открыли аэропорт, который в связи с объявлением беспилотной опасности закрывали почти на 1,5 часа.
При этом избирательные участки все это время работали в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов ГД в Татарстане составила 23,5% на 15:00.
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