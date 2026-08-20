Билайн расширил покрытие и емкость сети 4G в селах и туристических точках Лаишевского района

Усиление провели к лету: устойчивый 4G на пляжах, базах отдыха и трассах

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Оператор масштабно обновил мобильную сеть в населенных пунктах и популярных местах загородного отдыха Лаишевского района. Комплексные работы провели заблаговременно — к старту летнего сезона, чтобы жители и гости Татарстана могли пользоваться устойчивой связью и высокоскоростным интернетом от Билайна в дороге, зонах отдыха и селах района в периоды максимальных нагрузок.

В частности, инженеры компании расширили существующую инфраструктуру в селе Сокуры. Это позволило не только увеличить емкость сети для обслуживания большего числа клиентов, но и создать непрерывное 4G*-покрытие на новой трассе в обход населенного пункта.

Запуск нового оборудования произошел и в поселке Боровое Матюшино, который привлекает горожан возможностью провести время на берегу Волги в окружении соснового леса. Здесь развернуты дополнительные мощности, которые обеспечивают стабильную 4G-связь на Матюшинском тракте и на базе отдыха «Волга». Новые базовые станции введены в эксплуатацию в таких популярных туристических маршрутах, как визит-центр «Белые Горы» и поселок Семрук, деревня Старая Пристань.

Билайн модернизировал сеть и в административном центре района — Лаишево, а также в малых населенных пунктах. Это села Тетеево, Песчаные Ковали, Габишево, Малая Елга, Кирби, Бима, Среднее Девятово, Малые Кабаны и Сапуголи. Не остались без внимания и садовые массивы района. Оператор усилил сигнал в дачном поселке Зеленый Бор и СНТ «Луч». Сейчас местные жители и дачники могут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости, а голосовые звонки проходят с кристально чистым звуком благодаря технологии VoLTE**.

Кроме того, работы выполнены на территории санатория «Нехама» и загородного отеля «Регина» в поселке Петровский. Гости могут с комфортом пользоваться мобильными сервисами: смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах для вечернего досуга, слушать музыку через стриминговые платформы для создания настроения, вызывать такси или просто пользоваться всеми привычными цифровыми возможностями, не меняя своих привычек даже за городом.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Мы видим, как активно татарстанцы путешествуют по республике, открывая для себя богатое историческое наследие региона и новые форматы туризма — например, поездки выходного дня или хайкинг, а в жаркие дни предпочитают провести время у воды на красивых берегах Волги и Камы. Именно такими местами богат Лаишевский район. Растет и туристический поток в живописные природные и гастрономические локации Татарстана. Особенно это заметно в летний период. Наша задача — чтобы ни удаленность от города, ни высокая нагрузка на сеть на популярных маршрутах не мешали нашим клиентам оставаться на связи, пользоваться навигацией и делиться впечатлениями. Увеличение емкости сети и запуск новых базовых станций в этих локациях — это наш вклад в развитие туристической инфраструктуры республики».

Реклама ПАО «ВымпелКом».