Казанский Кремль: республика подверглась массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие

От последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера

Этим утром Татарстан подвергся очередной массированной атаке вражескими беспилотниками. Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону, сообщили в пресс-службе раиса республики.

— Благодаря слаженной работе мобильных групп и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв и серьезных разрушений. В то же время от последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, а также повреждения жилых домов. Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем службам оперативно устранить последствия атаки, а также оказать всю необходимую помощь раненым.

Напомним, сегодня в республике порядка шести часов действовал режим беспилотной опасности — его сняли в 07:53. Об угрозе атаки БПЛА ночью объявляли в девяти городах республики. Массированной атаке подвергся Нижнекамск, писал мэр города Радмир Беляев.

Над территорией Татарстана сбили БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны России. При этом точное количество не уточнялось.

Галия Гарифуллина