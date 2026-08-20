Минобороны: над Татарстаном сбили БПЛА
Точное количество не уточняется
Над территорией Татарстана в течение прошедшей ночи сбили БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Точное количество не уточняется.
БПЛА сбили в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа, говорится в сообщении.
Всего за ночь над территорией России уничтожили 726 украинских беспилотников.
Напомним, ночью в Татарстане порядка шести часов действовал режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки БПЛА ночью объявляли в девяти городах республики, в том числе Казани и Нижнекамске.
Массированную атаку на Нижнекамский район отразили сегодня утром, сообщал глава Радмир Беляев.
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