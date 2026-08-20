В Нижнекамске сообщили об отсутствии серьезных повреждений и пострадавших в результате массированной атаки

В то же время обломки могли повредить автомобили, окна и другое имущество

Сегодня была отражена массированная атака БПЛА на Нижнекамск. Серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщили в администрации города.

— Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны массированная атака БПЛА на Нижнекамск не привела к крупным разрушениям. Серьезных повреждений зданий и объектов не зафиксировано, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В то же время в результате отражения атаки обломки могли повредить автомобили, окна и другое имущество, отмечается в публикации.

Ранее об отражении массированной атаки сообщал глава Нижнекамского района Радмир Беляев. Над территорией Татарстана в течение прошедшей ночи сбили БПЛА, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны России. Точное количество в ведомстве не уточнили.



Напомним, 10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске — погибли 13 человек, в том числе один ребенок. За медпомощью обратились 78 человек.

Галия Гарифуллина