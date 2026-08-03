Следком возбудил дело о теракте в связи с атакой на склад Wildberries во Владимирской области

Следователи и криминалисты работают на месте, по обнаруженным фрагментам БПЛА будут назначены судебные экспертизы

Фото: Динар Фатыхов

Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой склада Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

— По данным следствия, 3 августа вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению. Вследствие этого возник пожар. По предварительным данным, несколько человек пострадали, — говорится в публикации.



Следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Число пострадавших выросло до трех, написал губернатор региона Александр Авдеев в своем канале в «Максе». Молодой мужчина получил травму пальца руки. Медики оказали ему помощь, пациент продолжит лечение амбулаторно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о двух пострадавших. Мужчина в результате атаки получил повреждение в области головы — по предварительным данным, без серьезных последствий. У женщины — «незначительное повреждение ноги», госпитализация не потребовалась.



Напомним, на складском комплексе Wildberries сегодня после атаки БПЛА вспыхнул пожар. Людей эвакуировали. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, заверили в пресс-службе RWB.

Галия Гарифуллина