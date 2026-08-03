Внешнеторговый оборот Татарстана и Узбекистана по итогам 2026 года превысит $500 млн

Все предприятия республики так или иначе взаимодействуют с компаниями и рынками Узбекистана, подчеркнул глава Минпромторга РТ

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2026 года внешнеторговый оборот Татарстана и Узбекистана должен превысить $500 млн. Об этом заявил на бизнес-форуме «Татарстан — Узбекистан» глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

— Мы плодотворно работаем с Узбекистаном. Татарстан и Узбекистан — это братские народы. Когда мы приезжаем и когда Шавкат Миромонович, уважаемый президент, говорит [раису Татарстана Рустаму Минниханову]: «Рустам, мы с тобой братья», — это не просто слова. Это экономически подтверждено. Ежегодно у нас рост экономики идет, и в этом году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном должен превысить $500 млн, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Коробченко, все предприятия республики так или иначе взаимодействуют с компаниями и рынками Узбекистана.

Напомним, в апреле Рустам Минниханов съездил с рабочим визитом в Узбекистан. Ключевым событием визита стало участие раиса республики в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Помимо выставочных мероприятий, делегация Татарстана посетила ряд значимых объектов страны.



Луиза Игнатьева, Галия Гарифуллина