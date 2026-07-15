VKFest представил полную программу фестиваля в Москве

Лекторий, концерты, секретные гости и развлечения для гостей

Фото: Артем Дергунов

Московская площадка VK Fest будет работать 18-19 июля на ВДНХ с 11.00 до 23.00.

В VK Лектории пройдут дискуссии с участием артистов, спортсменов и экспертов. Спортсмены, включая фигуристку Аделию Петросян, поговорят об Олимпиаде, а Матвей Сафонов с супругой обсудят баланс между спортом и отношенями. С участием Артемия Лебедева пройдет дискуссия о технологиях будущего. Стас Пьеха, Жасмин, Ольга Серябкина, группа «Город 312» обсудят, как меняется музыка в эпоху стриминга.

В музыкальной программе будут три секретных гостя на Синей сцене (их имена неизвестны до момента выхода к публике). На основных сценах 18 июля выступят Зиверт, Дора, Татьяна Куртукова, Ева Польна, IOWA и еще два десятка исполнителей. 19 июля на сцене фестиваля t.A.T.u., Вадим Самойлов, Zventa Sventana, Слава КПСС, МОТ и многие другие. Электронная сцена Радио Рекорд 18 — 19 июля ждет сеты от 15 российских диджеев.

19 июля пройдет шоу VK Мегамикс с артистами из разных поколений: легенды эстрады исполнят свои хиты со звездами современной музыки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На синей дорожке будут три зоны — светское дефиле, челленджи для звезд и интервью с Аленой Блин. Знаменитости не будут знать, в какую зону попадут — это решится случайным образом. Гости фестиваля встретятся с известными блогерами в зоне инфлюэнсеров — можно будет взять автографы и сфотографироваться.

Для гостей фестиваля будет работать зона «Семья» с пространствами известных российских семейных фильмов и мультфильмов. Здесь для детей и взрослых будут работать батуты, фотозона, челленджи, рилс-зоны, квесты, бассейны с шарами, аквагрим, мастер-классы по монтажу и контенту. А по территории фестиваля будут разгуливать механические куклы-динозавры.

Большая спортивная зона VK Fest познакомит с разными видами спорта, позволит встретиться с чемпионами и попробовать себя в различных активностях — от танцевального фитнеса до мини-гольфа, от настольного футбола до футбольного типа, от шахматного блиц-дейтинга до мастер-классов по боксу с мастерами спорта и чемпионами мира.

Кроме того, гостям предложат творческие мастер-классы, локации для рисования, лепки и технологического искусства. Будут и мастер-классы по танцам — рок-н-роллу, линди-хопу и соло-джазу, а в городе творчества можно будет научиться создавать косметику, ароматы, лепить из глины и собирать украшения.

Кроме того, будут работать зоны видеоигр, фокусов, музыкального лото, научно-технологичная зона с выставкой и инсталляциями, где можно будет и здоровье проверить, и в научный квиз сыграть. Тематические активности пройдут и на сцене косплея, и на стендах продуктов VK. И, разумеется, фудкорт предложит широкий выбор стритфуда и безалкогольных напитков.