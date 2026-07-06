В Кукморе прошел III этап соревнований Детской лиги РТ по триатлону

В программе сезона — 8 этапов по четырем дисциплинам в разных городах республики

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Около 200 юных спортсменов со всей республики преодолели два этапа дистанции — плавание и бег — общей протяженностью до 3 км. Старты прошли накануне на городском пляже. В этот же день в Кукморе состоялся чемпионат и первенство Татарстана по дуатлону. Третий год подряд генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону выступает группа компаний «СМУ-88».

Поддержка детского спорта является одним из ключевых направлений социальной политики компании. Сезон включает 8 этапов, проходящих в различных городах республики. В программу входят соревнования по зимнему дуатлону, акватлону, триатлону и дуатлону-кроссу. Предыдущий этап в дисциплине «акватлон» прошел в апреле в Нижнекамске и собрал около 300 участников.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Напомним, Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Генеральным партнером соревнований группа компаний «СМУ-88» стала в 2024 году — тогда в них принимали участие более 1300 юных триатлетов. Уже в следующем сезоне количество участников превысило 1700 человек. За вклад в развитие детского спорта и поддержку спортивных инициатив группа компаний «СМУ-88» была удостоена звания «Партнер года» на премии «Спортивная Казань».