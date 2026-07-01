С казанской стоматологии взыщут почти 400 тыс. рублей за некачественные услуги

Из-за врачей истец для лечения зуба провела в кресле более 12 часов, посетила клинику семь раз, более 10 раз получила анестезию в одно и то же место

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд Татарстана постановил взыскать с казанской клиники в пользу потребителя убытков, компенсации морального вреда 250 тыс. рублей и штрафа 148,8 тыс. рублей за некачественные услуги.



Как сообщила пресс-служба суда, потребитель 6 февраля 2023 года обратилась в клинику для получения платных стоматологических услуг. Из-за непрофессионализма врачей клиники истец для лечения зуба провела в стоматологическом кресле более 12 часов, посетила клинику семь раз, более 10 раз получила анестезию в одно и то же место.

Позднее в другой клинике врач не смог прочистить весь дополнительный канал зуба, поскольку там оказался обломок инструмента. В течение многих месяцев истец испытывала постоянные жгучие боли, это нарушило ее сон, привычный образ жизни, потребовало многочисленных визитов к врачам, приема сильнодействующих препаратов с побочными эффектами, вызвало постоянный стресс и страх.

Районный суд Казани принял решение взыскать с клиники в пользу потребителя 30,7 тыс. в счет возврата денежных средств за оказанную услугу; компенсацию морального вреда — 10 тыс.; штраф — 20,3 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, подала апелляционную жалобу в Верховный суд Татарстана, указав в частности, что реальный моральный вред, связанный с причинением физических страданий, судом не компенсирован.

Исследовав материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, что ответчиком истцу были оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества. Клиника ответчика дважды лечила зуб в рамках «гарантии» бесплатно, то есть фактически признавала недостатки медицинской услуги.

В итоге Верховный суд отменил решение районного суда Казани.

Никита Егоров