С казанской стоматологии взыщут почти 400 тыс. рублей за некачественные услуги
Из-за врачей истец для лечения зуба провела в кресле более 12 часов, посетила клинику семь раз, более 10 раз получила анестезию в одно и то же место
Верховный суд Татарстана постановил взыскать с казанской клиники в пользу потребителя убытков, компенсации морального вреда 250 тыс. рублей и штрафа 148,8 тыс. рублей за некачественные услуги.
Как сообщила пресс-служба суда, потребитель 6 февраля 2023 года обратилась в клинику для получения платных стоматологических услуг. Из-за непрофессионализма врачей клиники истец для лечения зуба провела в стоматологическом кресле более 12 часов, посетила клинику семь раз, более 10 раз получила анестезию в одно и то же место.
Позднее в другой клинике врач не смог прочистить весь дополнительный канал зуба, поскольку там оказался обломок инструмента. В течение многих месяцев истец испытывала постоянные жгучие боли, это нарушило ее сон, привычный образ жизни, потребовало многочисленных визитов к врачам, приема сильнодействующих препаратов с побочными эффектами, вызвало постоянный стресс и страх.
Районный суд Казани принял решение взыскать с клиники в пользу потребителя 30,7 тыс. в счет возврата денежных средств за оказанную услугу; компенсацию морального вреда — 10 тыс.; штраф — 20,3 тыс. рублей.
Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, подала апелляционную жалобу в Верховный суд Татарстана, указав в частности, что реальный моральный вред, связанный с причинением физических страданий, судом не компенсирован.
Исследовав материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, что ответчиком истцу были оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества. Клиника ответчика дважды лечила зуб в рамках «гарантии» бесплатно, то есть фактически признавала недостатки медицинской услуги.
В итоге Верховный суд отменил решение районного суда Казани.
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