За ночь над Россией сбили 327 украинских беспилотников
Над Татарстаном беспилотники не зафиксировали
За ночь российские силы ПВО перехватили 327 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись из Украины.
Как сообщило Минобороны России, БПЛА были сбиты в районах Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской области и других регионах.
Над Татарстаном беспилотники не зафиксировали.
Ранее сообщалось, что на севере Турции упал БПЛА со взрывчатым веществом.
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