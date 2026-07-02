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За ночь над Россией сбили 327 украинских беспилотников

08:39, 02.07.2026

Над Татарстаном беспилотники не зафиксировали

За ночь российские силы ПВО перехватили 327 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись из Украины.

Как сообщило Минобороны России, БПЛА были сбиты в районах Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской области и других регионах.

Над Татарстаном беспилотники не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что на севере Турции упал БПЛА со взрывчатым веществом.

Никита Егоров

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