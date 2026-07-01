Минздрав РФ: помощь при депрессии будет оказываться в течение всего года

Пациентам с повторяющимися эпизодами депрессии будет предусмотрено наблюдение на протяжении 365 дней, включая регулярные приемы у психиатра

Минздрав России подготовил проект обновленного стандарта медицинской помощи взрослым пациентам с рекуррентным депрессивным расстройством, сообщает «Ъ». Документ заменит действующий порядок 2022 года и впервые расширяет рамки помощи не только на острый период заболевания, но и на этап диспансерного наблюдения в течение всего года.

Согласно проекту, пациентам с повторяющимися эпизодами депрессии будет предусмотрено наблюдение на протяжении 365 дней, включая регулярные приемы у психиатра. Также увеличено число повторных консультаций и расширен перечень методов лечения с акцентом на немедикаментозные подходы, включая психотерапию.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Отдельное внимание в документе уделено диспансерному наблюдению и психотерапевтической помощи, которая, согласно проекту, становится обязательным элементом лечения для всех пациентов. Также пересмотрены подходы к лекарственной терапии: обновлен перечень препаратов и увеличена частота назначения ряда современных антипсихотиков.

Кроме того, в стандарт включены дополнительные методы лечения и расширен лабораторный контроль безопасности терапии. Проект разработан с учетом актуальных клинических рекомендаций Российского общества психиатров.



Наталья Жирнова