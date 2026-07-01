Минобр РТ: интерес к экзамену по татарскому языку заметно вырос

В Татарстане в 2026 году единый республиканский экзамен по предмету «Родной (татарский) язык» сдали 79 выпускников — более чем вдвое больше, чем годом ранее

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в 2026 году единый республиканский экзамен по предмету «Родной (татарский) язык» сдали 79 выпускников — более чем вдвое больше, чем годом ранее. Средний балл составил 84,56, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, в прошлом году экзамен по татарскому языку и литературе выбрали 32 выпускника. Наибольшее число сдающих в 2026 году пришлось на Казань — 58 человек, также экзамен сдавали выпускники ряда городов и районов республики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Хадиуллин отметил рост интереса к предмету и подчеркнул значение изучения родного языка.

— Этот показатель того, что наша молодежь с уважением относится к родному языку, культуре, традициям, — сказал он. По словам министра, важную роль в этом играет семейная и школьная среда.

Напомним, что ранее в Татарстане утвердили новую редакцию госпрограммы по реализации нацполитики. Один и ее пунктов звучит так: сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России, в частности укрепление объединяющей роли русского народа как государствообразующего.

Наталья Жирнова