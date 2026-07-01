Новости общества

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин впервые с февраля провел очное совещание Совбеза

15:41, 01.07.2026

С начала года состоялось 18 совещаний, из них только три очных

Путин впервые с февраля провел очное совещание Совбеза
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин провел очное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Это первая очная встреча в таком формате с 20 февраля, сообщает ТАСС.

Сегодня Совбез обсуждал вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

— Глава государства традиционно проводит оперативное совещание с Совбезом каждую неделю. Чаще всего мероприятие проходит в пятницу, однако день недели не является фиксированным, — сообщает информационное агентство.

С начала года Путин провел 18 совещаний с Советом безопасности, о которых официально сообщалось. Из них только три были очными. Предыдущая встреча в очном формате была посвящена повышению эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности.

Ранее президент России провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также