Путин впервые с февраля провел очное совещание Совбеза

С начала года состоялось 18 совещаний, из них только три очных

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин провел очное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Это первая очная встреча в таком формате с 20 февраля, сообщает ТАСС.

Сегодня Совбез обсуждал вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

— Глава государства традиционно проводит оперативное совещание с Совбезом каждую неделю. Чаще всего мероприятие проходит в пятницу, однако день недели не является фиксированным, — сообщает информационное агентство.



С начала года Путин провел 18 совещаний с Советом безопасности, о которых официально сообщалось. Из них только три были очными. Предыдущая встреча в очном формате была посвящена повышению эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности.

Ранее президент России провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов.



Вадим Вахрушев