Путин впервые с февраля провел очное совещание Совбеза
С начала года состоялось 18 совещаний, из них только три очных
Президент России Владимир Путин провел очное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Это первая очная встреча в таком формате с 20 февраля, сообщает ТАСС.
Сегодня Совбез обсуждал вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
— Глава государства традиционно проводит оперативное совещание с Совбезом каждую неделю. Чаще всего мероприятие проходит в пятницу, однако день недели не является фиксированным, — сообщает информационное агентство.
С начала года Путин провел 18 совещаний с Советом безопасности, о которых официально сообщалось. Из них только три были очными. Предыдущая встреча в очном формате была посвящена повышению эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности.
Ранее президент России провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов.
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