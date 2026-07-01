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В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и открыли аэропорты

10:58, 01.07.2026

Ограничения действовали чуть более 5 часов

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовали с 5:44 мск, сообщила пресс-служба МЧС России по республике.

Также в регионе открыли аэропорты Нижнекамска, Бугульмы и Казани, добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Пензу.

Никита Егоров

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