В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и открыли аэропорты
Ограничения действовали чуть более 5 часов
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовали с 5:44 мск, сообщила пресс-служба МЧС России по республике.
Также в регионе открыли аэропорты Нижнекамска, Бугульмы и Казани, добавили в Росавиации.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Пензу.
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