В Нижнекамске создадут мототрассу

Площадка предназначена для занятий спортом

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске намечено строительство мототрассы, предназначенной для занятий мотоспортом. Это решение приняли по итогам встречи с Федерацией мотоциклетного спорта Татарстана, сообщил мэр города Радмир Беляев.

— Мы наблюдаем растущий интерес молодежи к мотоциклам, квадроциклам, картингу и другим техническим видам спорта. Наша цель — направить этот интерес в правильное направление, создавая условия для безопасных и профессиональных занятий под руководством опытных наставников, а не запрещая этот вид активности, — отметил мэр.

Власти города подписали соглашение о сотрудничестве с Федерацией мотоциклетного спорта Татарстана. Беляев подчеркнул, что это важный шаг к созданию полноценной системы развития авто— и мотоспорта в Нижнекамске. В ближайшее время планируется также проведение различных соревнований, тренировок и мастер-классов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент в Нижнекамске работают 17 спортивных федераций.

— Уверен, что технические виды спорта займут в этом ряду достойное место и откроют новые возможности для нашей активной молодежи, — добавил Беляев.

Ранее сообщалось, что власти России предложили повысить скорость в местах, где «это позволяет дорожная обстановка».

Никита Егоров