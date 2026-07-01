Центробанк в очередной раз зафиксировал рост спроса на наличные

В регуляторе этот тренд связывают с перебоями мобильного интернета и реакцией граждан на изменения в налоговой системе

Фото: Артем Дергунов

Центральный Банк России зафиксировал заметный рост спроса на наличные деньги в последние месяцы. В регуляторе это связывают с перебоями мобильного интернета и реакцией граждан на изменения в налоговой системе, следует из резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

— Вместе с тем рост спроса на наличные средства был в пределах исторического диапазона, а их доля в денежной массе увеличилась незначительно и была ниже уровней конца 2024 года, — сказано в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом переход средств со счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги.

Ранее сообщалось, что российские банки столкнулись с нехваткой свободной ликвидности на фоне резкого роста спроса на наличные — дефицит достиг 1,9–2 трлн рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1,7 трлн рублей, что более чем вдвое превысило показатель за весь 2025 год.

В конце мая ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных.



Вадим Вахрушев