Whoosh начал начислять бонусы за повторное обучение ПДД

В компании сообщили, что в дальнейшем материалы будут регулярно обновлять с учетом самых частых нарушений и дорожных происшествий

Фото: Ринат Назметдинов

Сервис аренды электросамокатов Whoosh обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении, сообщил представитель компании Whoosh Денис Балакирев «Реальному времени». Теперь пользователи могут повторно пройти курс прямо с главного экрана и получить за это бонусные баллы, которыми можно оплатить часть стоимости поездки.

Обновленный курс состоит из карточек с основными правилами езды на электросамокатах. В компании сообщили, что в дальнейшем материалы будут регулярно обновлять с учетом самых частых нарушений и дорожных происшествий.

В Whoosh напомнили, что новые пользователи проходят обучение перед первой поездкой. Кроме того, сервис проводит бесплатные школы вождения и участвует в лекциях по правилам дорожного движения вместе с Госавтоинспекцией.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным компании, в 2025 году количество аварий с участием самокатов Whoosh в разных городах снизилось на 30–60%. В сервисе считают, что этого удалось добиться благодаря обучению пользователей, контролю за соблюдением правил и техническим решениям, которые помогают сделать поездки безопаснее.

Ранее Ассоциация операторов микромобильности расширила систему общественного контроля за соблюдением правил использования электросамокатов. Теперь чат-бот «Самокаты: общественный контроль» стал доступен не только в Telegram, но и в мессенджере «Макс», а также социальной сети «ВКонтакте».



Наталья Жирнова