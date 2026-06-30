10 нарушений подтверждено во время сдачи ЕГЭ-2026

В ходе ЕГЭ-2026 поступило 62 обращения на платформу обратной связи. Среди них — сбои в работе ПО, проблемы с выдачей бланков и неверное время на доске

Фото: Динар Фатыхов

В ходе проведения Единого государственного экзамена в 2026 году было подтверждено 10 нарушений из 62 обращений, поступивших на платформу обратной связи. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании.



— По состоянию на 26 июня на платформу обратной связи было направлено 62 обращения из 27 регионов России, поданных в день проведения экзамена. Кроме того, на линию доверия Рособрнадзора поступило 124 обращения из 37 регионов России, 35 из них подтвердились, — передает слова Музаева «Интерфакс».

Среди подтвержденных нарушений — несвоевременная выдача дополнительных бланков, неверное время окончания экзамена на доске и требования к участникам переписывать решения на отдельные листы. Также поступали жалобы на сбои в работе ПО, длительное ожидание из-за неисправности оборудования и проблемы с посещением туалета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музаев также добавил, что в 2026 году около 9 тысяч выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а восемь школьников получили максимальные 400 баллов по всем предметам. Кроме того, он отметил рост средних тестовых баллов по социально-гуманитарным и естественно-научным дисциплинам.

Ранее сообщалось, что в Российские университеты ограничили платный прием по ряду специальностей, что привело к сокращению платных мест в вузах Татарстана почти вдвое.

Вадим Вахрушев