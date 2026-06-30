В ЕС планируют полностью запретить выдачу туристических виз россиянам

Ранее Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани и еще двух городах

Фото: Арсений Фавстрицкий

Еврокомиссия рассматривает возможность введения полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

— Эти предложения обсуждаются в сотрудничестве со странами — членами Евросоюза, — отметил собеседник.

До этого фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступила с инициативой ограничения въезда для российских туристов.

Евродепутат из Люксембурга Фернан Картхайзер подчеркнул, что цель предложенных визовых ограничений — дестабилизировать российское общество перед предстоящими выборами в Госдуму.

— Очевидно, что пострадают в первую очередь обычные граждане, а не чиновники, ответственные за официальную политику России. С приближением выборов в Госдуму мы можем столкнуться с еще большим количеством таких попыток, цель которых — сеять раздор и недовольство в российском обществе, — отметил политик.

Он добавил, что такие меры, вероятно, нанесут ущерб западноевропейской экономике и вряд ли достигнут своих целей.

Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани и еще двух городах.

Никита Егоров