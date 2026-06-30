С 1 июля метро Казани перейдет на летний режим работы
Изменения вносят в связи со снижением пассажиропотока
С 1 июля Казанский метрополитен переходит на летний режим работы.
Как сообщили в пресс-службе «Метроэлетротранса», изменения вносят в связи со снижением пассажиропотока, особенно в будние дни, на фоне отпусков, каникул и общей сниженной деловой активностью. Расписание движения поездов скорректируют в утренние и вечерние часы пик.
В будние дни в утренние и вечерние часы пик на линии будут работать 10 электропоездов с интервалом в 5 минут 39 секунд. Этот режим планируется сохранить до конца лета.
Ранее сообщалось, что в Казани на строительство второй линии метро выделят еще 500 млн рублей.
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