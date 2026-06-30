С 1 июля метро Казани перейдет на летний режим работы

Изменения вносят в связи со снижением пассажиропотока

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июля Казанский метрополитен переходит на летний режим работы.

Как сообщили в пресс-службе «Метроэлетротранса», изменения вносят в связи со снижением пассажиропотока, особенно в будние дни, на фоне отпусков, каникул и общей сниженной деловой активностью. Расписание движения поездов скорректируют в утренние и вечерние часы пик.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В будние дни в утренние и вечерние часы пик на линии будут работать 10 электропоездов с интервалом в 5 минут 39 секунд. Этот режим планируется сохранить до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Казани на строительство второй линии метро выделят еще 500 млн рублей.

Никита Егоров