На озеленение Елабуги направят 9,8 млн рублей

Исполнителю предстоит убрать сухие ветви деревьев, подстричь живые изгороди, подготовить почвы для устройства цветников

Фото: Динар Фатыхов

На озеленение Елабуги направят 9,8 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит убрать сухие ветви деревьев, подстричь живые изгороди, подготовить почвы для устройства цветников. Изгородь предстоит привести в порядок на шести улицах, выкосить газоны — на 37, а прополоть цветники — на девяти.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в числе задач — посадка 99 саженцев тополей на ул. Набережно-Челнинское шоссе и уход за ними в течение сезона. Срок окончания работ — 30 сентября.

Напомним, в Казани в этом сезоне цветники появились на улицах Карла Маркса, Кремлевской, у театров Камала и Тинчурина, а также во многих других локациях города. Дополнительно город украшают 2,4 тыс. кашпо и цветочные арт-объекты.

Галия Гарифуллина