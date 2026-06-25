Россиян нет среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver

В посольстве России в Париже произошедшее назвали очередным фактом пиратства

Россиян нет среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве России в Париже произошедшее назвали очередным фактом пиратства.

— Такие действия французских ВМС <...> являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права, — заявили дипломаты.

Они подчеркнули, что в международном праве не предусмотрена возможность принудительного изменения маршрута судов и их сопровождения в порт из открытого моря. Заявления о нарушении судном международных санкций несостоятельны: односторонние рестрикции Евросоюза таковыми не являются — они не были одобрены Совбезом ООН.

О задержании танкера Deliver ранее рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что судно якобы входит в состав так называемого теневого флота России.

Галия Гарифуллина