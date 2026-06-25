Россиян нет среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver
В посольстве России в Париже произошедшее назвали очередным фактом пиратства
Россиян нет среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver. Об этом сообщает РИА «Новости».
В посольстве России в Париже произошедшее назвали очередным фактом пиратства.
— Такие действия французских ВМС <...> являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права, — заявили дипломаты.
Они подчеркнули, что в международном праве не предусмотрена возможность принудительного изменения маршрута судов и их сопровождения в порт из открытого моря. Заявления о нарушении судном международных санкций несостоятельны: односторонние рестрикции Евросоюза таковыми не являются — они не были одобрены Совбезом ООН.
О задержании танкера Deliver ранее рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что судно якобы входит в состав так называемого теневого флота России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».