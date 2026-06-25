На модернизацию РЦК Татарстана выделят 6 млн рублей
Срок окончания работ — не позднее 30 ноября
На модернизацию учебной площадки «Фабрика процессов» Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Татарстана выделят 6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит оказать комплексную услугу, включающую в себя:
- разработку и согласование концепции и методики тренинга «Бережливая роботизация: строй свой завод будущего»;
- разработку раздаточных материалов по тренингу для преподавательского состава и для слушателей;
- поставку учебной ячейки на базе коллаборативного робота;
- поставку дополнительного оборудования и учебного инвентаря;
- обучение тренеров РЦК РТ работе с коботом;
- обучение тренеров РЦК РТ самостоятельному проведению тренинга.
Заказчиком выступает Государственное автономное учреждение «Центр энергоресурсоэффективных технологий РТ». Срок окончания работ — не позднее 30 ноября.
Напомним, в госучреждениях и школах республики планируют внедрить сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Заказ размещен на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 152 млн рублей. Проект поможет чиновникам с составлением протоколов совещаний, а педагогам — с подбором домашних заданий и анализом успеваемости учеников.
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