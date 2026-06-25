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В Apple объяснили удаление VK из App Store санкциями Великобритании

19:22, 25.06.2026

Российские приложения стали недоступны для скачивания на устройства Apple в любой стране

В Apple объяснили удаление VK из App Store санкциями Великобритании
Фото: Динар Фатыхов

Apple объяснила удаление приложений VK из App Store с санкциями, введенными Великобританией. Об этом сообщает RT.

Как добавили представители компании в комментарии для The Verge, одновременно были заблокированы аккаунты разработчиков. Теперь российские приложения стали недоступны для скачивания на устройства Apple в любой стране.

Laurenz Heymann на Unsplash

В VK ранее заявляли, что платформа не попадала под санкции и не была в соответствующих списках.

Ctujlyz Apple удалила приложения холдинга VK из App Store, в результате чего они стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS. Сейчас пользователям недоступны приложения VK, «VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», а также пропали приложения «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru.

Галия Гарифуллина

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