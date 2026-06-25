В Apple объяснили удаление VK из App Store санкциями Великобритании
Российские приложения стали недоступны для скачивания на устройства Apple в любой стране
Apple объяснила удаление приложений VK из App Store с санкциями, введенными Великобританией. Об этом сообщает RT.
Как добавили представители компании в комментарии для The Verge, одновременно были заблокированы аккаунты разработчиков. Теперь российские приложения стали недоступны для скачивания на устройства Apple в любой стране.
В VK ранее заявляли, что платформа не попадала под санкции и не была в соответствующих списках.
Ctujlyz Apple удалила приложения холдинга VK из App Store, в результате чего они стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS. Сейчас пользователям недоступны приложения VK, «VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», а также пропали приложения «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».