Психолог Болатова объяснила, как уберечь детей от интернет-мошенников

Главные крючки для подростка — это запугивание

Фото: Динар Фатыхов

Подростки особенно уязвимы для мошенников, так как в период взросления ребенок сильно стремится к самостоятельности и желает попасть «в мир взрослых». Этим фактом пользуются злоумышленники, маскируя схемы под «важную работу» или «секретные операции», сообщила «Реальному времени» психолог, родитель участника «Движения Первых» Зульфира Болатова.

— Параллельно бурно развивается цифровая среда, где подростки чувствуют себя уверенно, но критическое мышление и жизненный опыт еще отстают. Они могут отлично разбираться в интерфейсе приложения, но не распознать психологическую манипуляцию, — подчеркнула собеседник издания.

По ее словам, главные крючки для подростка — это запугивание (например, угроза уголовным делом за якобы совершенное правонарушение) и апелляция к чувству долга или желанию помочь близким в «опасности». Также срабатывает боязнь осуждения: ребенка могут убедить, что он «взорвал» систему или нарушил правила, и теперь должен платить, чтобы родители не узнали о его «проступке».

— Родителям критически важно говорить не запретами, а объяснениями. Обсуждайте конкретные схемы, вместе смотрите разборы мошенничеств. Создайте правило «стоп-сигнала»: если кто-то требует секретности, спешки или платежа — немедленно остановиться и обратиться ко взрослому, без страха наказания. Убедите ребенка в том, что вы сначала защитите его, а потом разберетесь в ситуации. Также тренируйте скепсис: любое давление, угрозы или слишком выгодное предложение — повод усомниться, — добавила психолог.

Резюмируя, она отметила, что безопасность ребенка в цифровом мире — это не контроль его действий, а доверительные отношения и совместное развитие цифровой грамотности.

Никита Егоров