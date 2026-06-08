АЗС «Татнефть» получили статус «Муслим Френдли»
«Муслим Френдли» — это сервис лояльности для мусульман, создающий условия для комфортного пребывания на объектах социального значения
Свидетельство «Муслим Френдли» подтверждает, что автозаправочные станции соответствуют Правилам функционирования системы добровольной сертификации, которая предусматривает создание комфортных и уважительных условий для мусульманских гостей. Это включает в себя организацию пространства, учитывающего религиозные особенности и потребности мусульманских клиентов, а также реализацию продукции, приготовленной с соблюдением всех требований халяль-сертификации.
В Татарстане халяльная продукция имеет особое значение и отражает ценности качества, чистоты и ответственного подхода к производству. Продукция готовится из отборного сырья, без использования ГМО, красителей и консервантов. Такой подход обеспечивает натуральность и безопасность продукции для всех гостей сети АЗС.
Получение статуса «Муслим Френдли» подчеркивает приверженность сети АЗС «Татнефть» принципам уважения к религиозным традициям, открытости и клиентоориентированности. Для многонационального и многоконфессионального Татарстана это важный шаг в развитии сервиса и повышении комфорта для клиентов.
АЗС, прошедшие сертификацию, становятся еще более привлекательными для водителей, которым важно, чтобы во время поездки была возможность воспользоваться уникальным сервисом, учитывающим потребности, а также приобрести качественную продукцию.
Адресная программа АЗС, получивших статус «Муслим Френдли»:
- АЗС №67 — Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 46а;
- АЗС №691 — Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сельское поселение, 821-й км автомобильной дороги федерального значения М-12 «Восток» (слева);
- АЗС №692 — Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сельское поселение, 821-й км автомобильной дороги федерального значения М-12 «Восток» (справа);
- АЗС №702 — Республика Татарстан, Пестречинский район, село Богородское, автодорога М-7 «Волга», 833-й км;
- АЗС №14 — Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, 105а/1;
- АЗС №77 — Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, 141б;
- АЗС №184 — Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 21а;
- АЗС №326 — Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, 72г;
- АЗС №232 — Республика Татарстан, г. Казань, п. Дербышки, ул. Мира, 67а;
- АЗС №258 — Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6а.
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