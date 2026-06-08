АЗС «Татнефть» получили статус «Муслим Френдли»

«Муслим Френдли» — это сервис лояльности для мусульман, создающий условия для комфортного пребывания на объектах социального значения

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Свидетельство «Муслим Френдли» подтверждает, что автозаправочные станции соответствуют Правилам функционирования системы добровольной сертификации, которая предусматривает создание комфортных и уважительных условий для мусульманских гостей. Это включает в себя организацию пространства, учитывающего религиозные особенности и потребности мусульманских клиентов, а также реализацию продукции, приготовленной с соблюдением всех требований халяль-сертификации.

В Татарстане халяльная продукция имеет особое значение и отражает ценности качества, чистоты и ответственного подхода к производству. Продукция готовится из отборного сырья, без использования ГМО, красителей и консервантов. Такой подход обеспечивает натуральность и безопасность продукции для всех гостей сети АЗС.

Получение статуса «Муслим Френдли» подчеркивает приверженность сети АЗС «Татнефть» принципам уважения к религиозным традициям, открытости и клиентоориентированности. Для многонационального и многоконфессионального Татарстана это важный шаг в развитии сервиса и повышении комфорта для клиентов.

АЗС, прошедшие сертификацию, становятся еще более привлекательными для водителей, которым важно, чтобы во время поездки была возможность воспользоваться уникальным сервисом, учитывающим потребности, а также приобрести качественную продукцию.

Адресная программа АЗС, получивших статус «Муслим Френдли»:

АЗС №67 — Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 46а;

АЗС №691 — Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сельское поселение, 821-й км автомобильной дороги федерального значения М-12 «Восток» (слева);

АЗС №692 — Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сельское поселение, 821-й км автомобильной дороги федерального значения М-12 «Восток» (справа);

АЗС №702 — Республика Татарстан, Пестречинский район, село Богородское, автодорога М-7 «Волга», 833-й км;

АЗС №14 — Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, 105а/1;

АЗС №77 — Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, 141б;

АЗС №184 — Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 21а;

АЗС №326 — Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, 72г;

АЗС №232 — Республика Татарстан, г. Казань, п. Дербышки, ул. Мира, 67а;

АЗС №258 — Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6а.

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