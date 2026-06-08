Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Днем местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.
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