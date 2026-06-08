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Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов

07:00, 08.06.2026

Днем местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.

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