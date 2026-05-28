СИБУР возьмет под опеку детей сотрудников, погибших в ЧП на НКНХ, до достижения 18 лет

Об этом сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью «Татар-информ» и ТНВ

СИБУР обязался оказывать финансовую, медицинскую и социальную поддержку несовершеннолетним детям сотрудников, погибших в результате чрезвычайного происшествия на нижнекамском предприятии компании. Об этом сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью «Татар-информ» и ТНВ. Поддержка будет продолжаться до 18 лет.



Подопечными компании станут 12 несовершеннолетних детей; их возраст — от 1,5 до 14 лет.

— Мужчины, которые погибли, — мужья, отцы — были из разных географий, а мамы всех этих детей — местные, из Нижнекамска. Мы приняли программу, и в течение недели по ней уже были осуществлены первые выплаты.Эти дети будут находиться на попечении НКНХ с точки зрения финансовой поддержки, обеспечения по линии медицины, социальной поддержки, связанной с праздниками, мероприятиями — первое сентября, Новый год, профессиональные праздники. Программа будет действовать до совершеннолетия детей, пока самой младшей участнице программы, которой сегодня полтора года, не исполнится восемнадцать лет. Что делать дальше — будем решать позже. Мы находимся в контакте и не исключаем никаких вариантов поддержки, наверное, будет справедливо сказать, наших детей, — рассказал Михаил Карисалов.

Он также сообщил, что всем госпитализированным сотрудникам выплачены компенсации по 3 млн рублей каждому. Семьям погибших выплачено по 10 млн рублей каждой.



Всего в результате ЧС в больницы попали 27 человек; на момент интервью в лечебных учреждениях оставались двое, остальные выписаны, 16 человек уже вернулись к работе.



Причины ЧП расследуют Следственный комитет, прокуратура и Ростехнадзор; назначены инженерная и пожарная экспертизы.

Радифа Мингалева