Татарстанский спортсмен Шлейхер победил в ЧР в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер победил в чемпионате России в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Он набрал 462,50 балла, пишет РИА «Новости». Соревнования проходят в Казани.

Победитель набрал 462,50 балла. Второе место занял Вячеслав Качанов (441,55 балла), третье — Евгений Кузнецов (438,80).

В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте золото взяли Александра Кедрина и Мирослав Киселев (322,50 балла). Серебро получили Виктория Казанцева и Руслан Терновой (307,68), бронзу — Анна Конаныхина и Александр Бондарь (300,72).



Сегодня Шлейхер второй раз подряд стал чемпионом России. Спортсмен победил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Галия Гарифуллина