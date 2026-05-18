Новости

23:48 МСК Все новости
Новости раздела

Татарстанский спортсмен Шлейхер победил в ЧР в прыжках в воду с трехметрового трамплина

19:59, 18.05.2026

Он набрал 462,50 балла

Татарстанский спортсмен Шлейхер победил в ЧР в прыжках в воду с трехметрового трамплина
Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер победил в чемпионате России в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Он набрал 462,50 балла, пишет РИА «Новости». Соревнования проходят в Казани.

Победитель набрал 462,50 балла. Второе место занял Вячеслав Качанов (441,55 балла), третье — Евгений Кузнецов (438,80).

В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте золото взяли Александра Кедрина и Мирослав Киселев (322,50 балла). Серебро получили Виктория Казанцева и Руслан Терновой (307,68), бронзу — Анна Конаныхина и Александр Бондарь (300,72).

Сегодня Шлейхер второй раз подряд стал чемпионом России. Спортсмен победил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также