Казанцы жалуются на сбой сервиса «Делимобиль»

Читательница «Реального времени» оформила машину для поездки, однако после открытия дверей автомобиль даже не завелся

Читатели «Реального времени» жалуются на сбой сервиса «Делимобиль». Они утверждают, что арендуют машины для поездки, но не могут завершить аренду, из-за чего каждую минуту растет сумма аренды.

Читательница издания оформила машину для поездки, однако после открытия дверей автомобиль даже не завелся. Завершить аренду не давало само приложение: появлялась плашка с подписью: «Что-то пошло не так».

— Поддержка по телефону ставит пользователей в очередь. На линии одновременно находится около 600 человек и более. Голосовой робот сообщает, что минимальное время ожидания — 1,5 часа, — рассказала девушка.



СМИ писали, что на сбои жаловались также жители Ленобласти и Санкт-Петербурга. Проблемы в регионах фиксировал сервис DownDetector.

Галия Гарифуллина