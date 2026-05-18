На ЦИПР представили аэромобильные комплексы для обеспечения связи в труднодоступных районах

Базовая станция LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ» на гексакоптере обеспечивала скорость до 1,2 Гбит/секунду

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде МТС представила аэромобильный комплекс связи для оперативного развертывания сетей LTE/5G в удаленных и труднодоступных районах. К началу 2028 года компания планирует построить для своих филиалов в различных регионах страны несколько десятков таких комплексов.

МТС продемонстрировала аэромобильный комплекс связи (АМКС) с использованием летательного аппарата привязного типа — гексакоптера, базовой станцией LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ» и полноприводного легкого автофургона «ГАЗ Соболь NN 4x4».

Эти комплексы предназначены для оперативного развертывания мобильной связи LTE/5G там, где ее нет. Решение может применяться в малонаселенных и удаленных местах для различных нужд — массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательных операций. Решение также может использоваться для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

Комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда проедет полноприводный автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100—200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10—15 км независимо от сложности рельефа.

В автофургоне располагается оператор, управляющий летательным аппаратом и оборудованием связи, блок управления базовой станцией, который соединяется с радиомодулем оптическим кабелем, а также бензиновый генератор, питающий радиомодуль, тяговые двигатели гексакоптера и остальное оборудование. Аэромобильный комплекс подключается к опорной сети оператора через спутниковый канал или оптическую линию связи.

Аэромобильный комплекс связи, который был представлен на ЦИПР-2026, оборудован серийной базовой станцией 4G/5G, разработанной и производимой российским телекоммуникационным вендором ООО «ИРТЕЯ». В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, обеспечивало в стандарте 5G скорость передачи данных до 1,2 Гбит/секунду.

«В марте в Саратовской области мы уже запустили аэростат с базовой станцией, а сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнесу и властям требуется налаживать связь в удаленных районах», — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В марте компания объявила о начале работ над проектами по предоставлению телеком-услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов и первой среди российских операторов связи осуществила в городе Вольске Саратовской области испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE.