Первый участок второй линии казанского метро готов почти наполовину

Первый этап строительства включает в себя линию протяженностью 5,37 километра

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

На данный момент строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена выполнено на 46%. Об этом сообщили в Минстрое Татарстана. Участок соединит пять районов столицы РТ: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Первый этап строительства включает в себя линию протяженностью 5,37 километра, на которой будут расположены четыре новые станции:

«100-летия ТАССР» (на улице Юлиуса Фучика);

«Академическая» (на пересечении улиц Фучика и Завойского);

«Зилант» (на пересечении улиц Фучика и Ломжинской);

«Тулпар» (на перекрестке проспекта Победы и улицы Сахарова).

Реальное время / realnoevremya.ru

На станции «Тулпар» специалисты занимаются установкой гидроизоляции и железобетонных конструкций вентиляционных киосков. Продолжаются отделочные работы во внутренних помещениях, кирпичная кладка, а также монтаж наружных и внутренних вентиляционных систем и кабельных конструкций.

На станции «Зилант» ведутся работы по устройству железобетонных конструкций и кирпичной кладке.

На «Академической» выполняются гидроизоляция, установка основных железобетонных конструкций, кирпичная кладка и частичная обратная засыпка железобетонных конструкций.

На станции «100-летие ТАССР» начались работы по строительству чернового лотка и основных железобетонных конструкций, а также гидроизоляции.

Между станциями «Тулпар», «Зилант», «Академическая» и «100-летие ТАССР» уже установлены перегонные тоннели. Кроме того, продолжается устройство соединительной ветки от существующей станции «Дубравная» к новой станции «100-летие ТАССР», что обеспечит интеграцию второй линии с действующей системой метрополитена.

С 3 по 18 ноября в Казани закрывали станцию метро «Дубравная». Это было связано со строительными работами АО «Казметрострой» по первой очереди второй линии. Тогда это коснулось около 12 000 пассажиров.



Рената Валеева