В Национальном музее РТ открылась выставка «Райский сад: искусство российского ислама»

17:43, 12.05.2026 31
  • Артем Дергунов
В Казани в рамках КазаньФорум 2026 стартовала выставка «Райский сад: искусство российского ислама». Проект объединил историческое наследие и современное искусство исламских регионов России: Татарстана, Дагестана, Башкортостана и Крыма. В экспозиции — предметы времён Золотой Орды, архивные фотографии, древние рукописи и работы актуальных художников. Пространство разделено на шесть тематических зон: от богословских смыслов до повседневной культуры. Выставка продлится до 29 сентября.

