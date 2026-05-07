В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
Об этом сообщается в приложении МЧС
В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в приложении МЧС.
Режим действовал порядка семи часов. Рано утром в Татарстане также вводили режим ракетной опасности — его сняли через полтора часа. Около часа в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге действовала угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы вводили временные ограничения — сейчас они открыты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».