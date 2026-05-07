09:24, 07.05.2026

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане сняли угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, Набережные Челны и Елабугу. Ее ввели чуть больше часа назад.

При этом в республике продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются временно закрытыми. Рано утром также вводили режим ракетной опасности — его сняли через полтора часа.

