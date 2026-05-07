В Татарстане сняли угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, Набережные Челны и Елабугу

Ее ввели чуть больше часа назад

Фото: скриншот приложения МЧС

При этом в республике продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются временно закрытыми. Рано утром также вводили режим ракетной опасности — его сняли через полтора часа.