В Татарстане введут стандарт военно-патриотического клуба

В Татарстане введут стандарт военно-патриотического клуба. Об этом стало известно на заседании оргкомитетов по подготовке и проведению празднования Дня Победы в республике.



— Не все молодые участвуют в патриотических мероприятиях, не все знают, — заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, республиканский Минкульт определен единым органом по увековечению памяти участников СВО.