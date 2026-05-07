Выручка производителей бытовой техники в России упала на 11,6% по итогам 2025 года. Она составила 209,2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Фокуса».

В топ-5 компаний по размеру выручки за 2025 год вошли:

производитель техники бренда Haier — ООО «Хаир» (38,5 млрд рублей);

LG — ООО «ЛГ Электроникс РУС» (37 млрд рублей);

Beko — ООО «Беко» (25,7 млрд рублей);

Indesit и Hotpoint — ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» (36,7 млрд рублей);

российская «Бирюса» — ОАО «КЗХ Бирюса» (15,5 млрд рублей).

По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, падение выручки связано с общим сокращением рынка. Покупатель «резко ушел в более дешевые сегменты или отложил покупки».

— Дополнительно сработал эффект высокой базы после всплеска спроса в 2023—2024 годах и усиления ценовой конкуренции — маркетплейсы и параллельный импорт смещают рынок «вниз по чеку»,— добавил он.

Напомним, в Татарстане малый и средний бизнес, как и предсказывалось, «съеживается» — правда, этот процесс идет медленнее, чем в целом в России. По данным Татарстанстата, количество прекративших деятельность юрлиц в 2025 году почти на 23% превысило количество вновь созданных, а по данным УФНС по РТ, эта разница еще выше — 26,5%.



Галия Гарифуллина