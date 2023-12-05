В России запретили строительство новых скотомогильников

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает строительство новых скотомогильников в России, сообщает «РИА Новости».



Согласно пояснительной записке, основная цель запрета — совершенствование правового регулирования обращения с биологическими отходами, эксплуатации и ликвидации скотомогильников.

Ветеринарное законодательство пока допускает возможность широкого трактования понятия «биологические отходы», поэтому у участников оборота таких отходов возникают сложности из-за неопределенности формулировки.

Закон уточняет понятие «биологические отходы» и разделяет на две категории: умеренно и особо опасные. Как биологические отходы будут определены останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности; ветеринарные конфискаты; отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

В апреле природоохранная прокуратура выявила нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в нескольких районах Татарстана. Речь идет об Агрызском, Балтасинском и Мензелинском районах республики. На земельных участках, в границах которых расположены захоронения животных, скотомогильники, отсутствовали ограждения — доступ к ним для людей и животных не был ограничен. Это могло привести к возникновению и распространению заболеваний.

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Маргарита Головатенко