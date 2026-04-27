Совкомбанк присоединился к программе лояльности Ozon «Зеленая цена»

С 4 мая покупки на маркетплейсе станут выгоднее: скидка до 30% действует сразу при оплате

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

С 4 мая покупки на Ozon по любой карте Совкомбанка станут еще выгоднее: клиенты банка смогут приобретать товары по «зеленой цене» — со скидкой до 30%, аналогичной цене при оплате картой Ozon Банка. Предложение распространяется на все карты Совкомбанка, включая карту рассрочки «Халва».

Совкомбанк одним из первых присоединился к программе лояльности Ozon «Зеленая цена». Новый формат сотрудничества позволяет клиентам получать скидку сразу в момент покупки, без необходимости ждать начисления кешбэка. При этом по таким операциям кешбэк начисляться не будет, поскольку выгода уже предоставляется в виде сниженной цены на этапе оплаты.

«Особые преимущества новое предложение открывает для держателей карты «Халва». При покупке на Ozon они смогут одновременно воспользоваться беспроцентной рассрочкой и «зеленой ценой», объединяя два выгодных механизма в одном платеже. Такое уникальное предложение стало возможно, поскольку Совкомбанк начинает участие в программе лояльности Ozon, а Ozon (16+) в свою очередь остается партнером «Халвы». Сотрудничество «Халвы» и Ozon — пример возможности находить лучшие маркетинговые решения для клиентов за счет партнерств», — отметила Анна Камбулова, старший управляющий директор Совкомбанка.

Новое решение делает процесс покупки удобнее: клиентам больше не нужно совершать дополнительные действия, например пополнять отдельную карту для получения специальных цен. Достаточно оплатить заказ любой картой Совкомбанка напрямую на маркетплейсе и сразу получить доступ к «зеленой цене».

Запуск инициативы расширяет возможности для клиентов банка и делает Ozon еще более привлекательной площадкой для ежедневных и крупных покупок.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».