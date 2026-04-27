Управление Судебного департамента проверило Муслюмовский райсуд

Особое внимание уделили ведению судебной статистики, наполнению сайта суда и рассмотрению обращений граждан

В период с 20 по 24 апреля представители Управления Судебного департамента в Татарстане изучили организацию деятельности Муслюмовского районного суда, сообщает пресс-служба управления судебного департамента РТ.

Комиссия проверила хранение архивных документов, учет вещественных доказательств и бланков исполнительных листов, а также своевременность сдачи рассмотренных дел, обращение к исполнению судебных актов. Особое внимание было обращено на ведение судебной статистики и наполнение официального сайта суда. Кроме того, проанализирована работа по рассмотрению обращений граждан.

В ходе проверки работникам аппарата районного суда даны методические рекомендации по ведению судебного делопроизводства и другим направлениям деятельности.



Ариана Ранцева