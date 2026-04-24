Глава Минстроя РТ оценил ход реализации города-курорта «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО в Зеленодольске

Марат Айзатуллин высоко оценил комплексный подход, социальный кластер и инженерные решения проекта

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин оценил реализацию ЖК «Васильевский остров» ГК ТОЧНО — первые этапы комплекса готовы уже на 40%.

В рамках рабочего визита министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марат Айзатуллин посетил стройплощадку ЖК «Васильевский остров» — уникального города-курорта на 10 тыс. жителей, который ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) возводит в Зеленодольском районе в партнерстве с банком «ДОМ.РФ».

В осмотре объектов также приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и глава Васильево Вячеслав Матвеев. Встретил и провел экскурсию по объектам лично владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и руководители проектной команды застройщика.

На данный момент ТОЧНО опережает строительство на 5 месяцев — сегодня I и II этапы «Васильевского острова» реализованы уже на 40%. Запланировано, что первые резиденты получат ключи от квартир в следующем году — к этому моменту, помимо жилых домов, полностью завершат благоустройство дворовых пространств и зон отдыха, откроют магазины, кафе, пекарни и пункты выдачи заказов. Завершить строительство комплекса планируют в 2032 году.

Марат Мансурович отметил технорум — современный формат офиса продаж, где представлены инженерные решения, которые девелопер применит в комплексе. Среди них — инновационная трубопроводная система для воды питьевого качества прямо из-под крана и автономная котельная мощностью 48 МВт. Благодаря повышенной энергоэффективности она снижает расход топлива и уменьшает нагрузку на природу. Для жителей это двойная выгода: низкие коммунальные платежи и жизнь в экологичном районе.

Также Николай Амосов представил проект «Витрина» — показал, как в реальности будут выглядеть жилой квартал, благоустройство, вестибюль, типовой холл и даже квартира с готовой отделкой. Концепция экологичности остается для проекта ключевой — суммарно ТОЧНО озеленит более 30 га общественных зон и внутридомовой территории, а в фасадах и интерьере использует натуральные материалы.

Приоритет в строительстве девелопер отдает отечественному оборудованию — в проекте установят умные счетчики «Пульсар», системы безопасности «Рубеж» и оборудование от «Антарус». Стройматериалы также поставляют лидеры отечественного рынка: «Технониколь», «Церезит», «Волма» и другие.

После экскурсии по объекту прошло рабочее совещание — в своем докладе Николай Амосов подтвердил, что «Васильевский остров» получил разрешение на строительство III этапа. Кроме того, продолжается реализация автономной котельной с системой резервного топлива — первый этап энергообъекта на 15Мвт ТОЧНО планирует ввести в эксплуатацию уже в I квартале 2027 года. Он обеспечит бесперебойное теплоснабжение всего комплекса и высокий уровень комфорта с первых дней заселения.

Министр Марат Айзатуллин высоко оценил комплексный подход к развитию территории, в том числе реализацию социального кластера — ранее ТОЧНО получила положительное заключение госэкспертизы на проекты школы на 1 224 учеников и детского сада на 340 мест, передав их в муниципальную собственность.

