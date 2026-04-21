Beeline Cloud и Yandex B2B Tech представили стратегии роста бизнеса Татарстана

Мероприятие объединило руководителей ИТ-подразделений и представителей крупного бизнеса Республики Татарстан для обсуждения актуальных трендов облачного рынка и инструментов цифровой трансформации.

В рамках деловой программы эксперты провайдеров представили глубокую аналитику текущего состояния рынка и обсудили отрасли, демонстрирующие кратный рост потребления облачных ресурсов в 2026 году. Особое внимание было уделено практике миграции: на примере совместных кейсов Beeline Cloud и Yandex Cloud участники разобрали алгоритмы бесшовного перехода на отечественные платформы.

Отдельно обсуждались вопросы безопасности и защиты данных при построении отказоустойчивых контуров в облаке. Деловая часть завершилась открытой дискуссией, где участники обсудили специфику ИТ-ландшафта Татарстана и потенциал внедрения инноваций на базе искусственного интеллекта.

«Казань традиционно является одним из технологических лидеров страны, и мы видим здесь зрелый запрос на сложные, комплексные ИТ-решения. Сегодня бизнесу недостаточно просто арендовать мощности — компаниям нужны инструменты, которые дают измеримый экономический эффект. Наши совместные проекты с Yandex B2B Tech доказывают, что правильная облачная стратегия позволяет компаниям расти на 200% быстрее, сохраняя при этом гибкость и безопасность», — отметил Сергей Горин, руководитель по развитию облачных решений и сервисов кибербезопасности Beeline Cloud в регионе Центр.