«АПК Продпрограмма» Рифата Мутигуллина вложит 7 млрд рублей в молочный комплекс

ООО «АПК Продовольственная программа» Рифата Мутигуллина инвестирует 7 млрд рублей в строительство крупного животноводческого комплекса в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщил глава Мамадышского района Вадим Никитин во время муниципального часа в АИР.

Животноводческий комплекс предусматривает создание молочной фермы на 9 тысяч голов КРС и 1,7 тысячи голов КРС для производства мяса. Проект рассчитан на 3 года.

С запуском молочной фермы Мамадышский район сможет вдвое увеличить производство сырого молока высшего сорта — до 700 тонн в сутки, уточнил Никитин.

Валовый территориальный продукт Мамадышского района по итогам 2024 года составил 19,5 млрд рублей. Объем отгруженной продукции достиг 17,8 млрд рублей, увеличившись на 14%. По объему инвестиций в основной капитал район занимает 25-е место. Но по объему молочной продукции входит в пятерку лучших, добавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.

Луиза Игнатьева